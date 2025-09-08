AD
Sports News

Scoreboard roundup — 9/8/25

todaySeptember 8, 2025

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
 

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mariners 18, Braves 2
Guardians 2, Rays 1
Dodgers 5, Orioles 2
Brewers 10, Pirates 2
Blue Jays 3, Yankees 4
White Sox 6, Tigers 4
Mets 2, Reds 3
Phillies 4, Marlins 5
Twins 5, Royals 1
Giants 3, Cardinals 4
Nationals 6, Cubs 3
Astros 2, Rangers 4
Padres 8, Rockies 1
Athletics 3, Angels 4
Red Sox 7, Diamondbacks 4

NATIONAL FOOTBALL LEAGUE
Buccaneers 23, Falcons 20
Bengals 17, Browns 16
Dolphins 8, Colts 33
Raiders 20, Patriots 13
Cardinals 20, Saints 13
Steelers 34, Jets 32
Giants 6, Commanders 21
Panthers 10, Jaguars 26
Titans 12, Broncos 20
49ers 17, Seahawks 13
Lions 13, Packers 27
Texans 9, Rams 14
Ravens 40, Bills 41

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL LEAGUE
Fever 94, Mystics 65
Wings 77, Sparks 91
Sky 66, Aces 80

U.S. OPEN
Women’s Final: Aryna Sabalenka beats Amanda Anisimova, 6-3, 7-6 (3)
Men’s Final: Carlos Alcaraz beats Jannik Sinner, 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 

