Sports News

Scoreboard roundup — 3/22/26

todayMarch 23, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Wizards 113, Knicks 145
Timberwolves 102, Celtics 92
Raptors 98, Suns 120
Trail Blazers 112, Nuggets 128
Nets 122, Kings 126

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Blue Jackets 0, Islanders 1
Golden Knights 3, Stars 2
Lightning 3, Flames 4
Sabres 5, Ducks 6
Kings 3, Mammoth 4
Jets 3, Rangers 2
Avalanche 3, Capitals 2
Hurricanes 5, Penguins 1
Predators 3, Blackhawks 2

MEN’S COLLEGE BASKETBALL
Iowa 73, Florida 72
Tennessee 79, Virginia 72
Utah State 66, Arizona 78
UCLA 57, UConn 73
Texas Tech 65, Alabama 90
Miami 69, Purdue 79
Kentucky 63, Iowa State 82
St. John’s 67, Kansas 65

WOMEN’S COLLEGE BASKETBALL
Oregon 58, Texas 100
Michigan State 71, Oklahoma 77
Washington 59, TCU 62
NC State 63, Michigan 92
Texas Tech 47, LSU 101
Baylor 46, Duke 69
Maryland 66, North Carolina 74
Ole Miss 63, Minnesota 65

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

