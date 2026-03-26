Sports News

Scoreboard roundup — 3/25/26

todayMarch 26, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Wednesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Hawks 130, Pistons 129
Lakers 137, Pacers 130
Bulls 137, 76ers 157
Thunder 109, Celtics 119
Heat 120, Cavaliers 103
Spurs 123, Grizzlies 98
Wizards 133, Jazz 110
Rockets 108, Timberwolves 110
Mavericks 135, Nuggets 142
Nets 106, Warriors 109
Bucks 99, Trail Blazers 130
Raptors 94, Clippers 119

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 4, Sabres 3
Rangers 3, Maple Leafs 4

