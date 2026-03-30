    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

    KERV 1230 AM

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 3/29/26

todayMarch 30, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 4, Braves 1
Twins 6, Orioles 8
Rangers 8, Phillies 3
Athletics 2, Blue Jays 5
Red Sox 2, Reds 3
Rockies 3, Marlins 4
Pirates 4, Mets 3
Angels 7, Astros 9
White Sox 7, Brewers 9
Rays 11, Cardinals 7
Nationals 6, Cubs 3
Guardians 0, Mariners 8

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 127, Bucks 113
Heat 118, Pacers 135
Kings 99, Nets 116
Celtics 114, Hornets 99
Magic 87, Raptors 139
Wizards 88, Trail Blazers 123
Rockets 134, Pelicans 102
Knicks 100, Thunder 111
Warriors 93, Nuggets 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 1, Rangers 3
Predators 2, Lightning 3
Canadiens 3, Hurricanes 1
Bruins 4, Blue Jackets 3
Blackhawks 3, Devils 5
Stars 1, Flyers 2

