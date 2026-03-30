Scoreboard roundup — 3/29/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 4, Braves 1
Twins 6, Orioles 8
Rangers 8, Phillies 3
Athletics 2, Blue Jays 5
Red Sox 2, Reds 3
Rockies 3, Marlins 4
Pirates 4, Mets 3
Angels 7, Astros 9
White Sox 7, Brewers 9
Rays 11, Cardinals 7
Nationals 6, Cubs 3
Guardians 0, Mariners 8
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Clippers 127, Bucks 113
Heat 118, Pacers 135
Kings 99, Nets 116
Celtics 114, Hornets 99
Magic 87, Raptors 139
Wizards 88, Trail Blazers 123
Rockets 134, Pelicans 102
Knicks 100, Thunder 111
Warriors 93, Nuggets 116
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 1, Rangers 3
Predators 2, Lightning 3
Canadiens 3, Hurricanes 1
Bruins 4, Blue Jackets 3
Blackhawks 3, Devils 5
Stars 1, Flyers 2
