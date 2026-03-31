Listeners:

Sports News

Scoreboard roundup — 3/30/26

todayMarch 31, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Heat 119
Celtics 102, Hawks 112
Suns 131, Grizzlies 105
Bulls 114, Spurs 129
Timberwolves 124, Mavericks 94
Cavaliers 122, Jazz 113
Pistons 110, Thunder 114
Wizards 101, Lakers 120

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Penguins 8, Islanders 3
Flames 2, Avalanche 9
Canucks 2, Golden Knights 4
Maple Leafs 5, Ducks 4
Blues 4, Sharks 5

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Twins 1, Royals 3
Rangers 5, Orioles 2
White Sox 9, Marlins 4
Pirates 0, Reeds 2
Nationals 13, Phillies 2
Rockies 14, Blue Jays 5
Athletics 0, Braves 4
Angels 2, Cubs 7
Rays 3, Brewers 2
Mets 4, Cardinals 2
Red Sox 1, Astros 8
Yankees 1, Mariners 2
Giants 3, Padres 2
Guardians 4, Doggers 2
Tigers 6, Diamondbacks 9

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

