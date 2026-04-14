AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 4/13/26

todayApril 14, 2026

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Red Wings 3, Lightning 4 (OT)
Rangers 2, Panthers 3
Hurricanes 2, Flyers 3
Stars 6, Maples Leafs 5
Wild 3, Blues 6
Sharks 3, Predators 2
Sabres 5, Blackhawks 1
Avalanche 2, Oilers 1
Kings 5, Kraken 3
Jets 2, Golden Knights 6

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Diamondbacks 7, Orioles 9
Cubs 7, Phillies 13
Nationals 5, Pirates 16
Angels 10, Yankees 11
Marlins 10, Braves 4
Red Sox 6, Twins 13
Guardians 9, Cardinals 3
Rangers 8, Athletics 1
Mets 0, Dodgers 4
Astros 2, Mariners 6

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

AD
0%