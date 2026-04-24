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Sports News

Scoreboard roundup — 4/23/26

todayApril 24, 2026

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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 108, Hawks 109
Cavaliers 104, Raptors 126
Nuggets 96, Timberwolves 113

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 3, Bruins 1
Hurricanes 2, Senators 1
Avalanche 4, Kings 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Braves 7, Nationals 2
Brewers 4, Tigers 5
Phillies 7, Cubs 8
Padres 10, Rockies 8
White Sox 4, Diamondbacks 1
Dodgers 3, Giants 0
Yankees 4, Red Sox 2
Twins 8, Mets 10
Pirates 1, Rangers 6

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

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Written by: ABC News

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