Sports News

Scoreboard roundup — 4/5/26

todayApril 6, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Raptors 101, Celtics 115
Wizards 115, Nets 121
Suns 120, Bulls 110
Grizzlies 115, Bucks 131
Pacers 108, Cavaliers 117
Hornets 122, Timberwolves 108
Magic 112, Pelicans 108
Jazz 111, Thunder 146
Lakers 128, Mavericks 134
Clippers 138, Kings 109
Rockets 117, Warriors 116

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 5, Red Wings 4
Panthers 2, Penguins 5
Bruins 1, Flyers 2
Hurricanes 3, Senators 6
Devils 3, Canadiens 0
Capitals 1, Rangers 8
Blues 3, Avalanche 2

MAJOR LEAGUE BASEBALL 
Cubs 1, Guardians 0 (Doubleheader, game 1)
Orioles 2, Pirates 8
Dodgers 8, Nationals 6
Marlins 7, Yankees 6
Padres 8, Red Sox 6
Brewers 8, Royals 5
Rays 4, Twins 1
Blue Jays 0, White Sox 3
Reds 2, Rangers 1
Phillies 1, Rockies 4
Astros 10, Athletics 12
Mets 5, Giants 2
Mariners 7, Angels 8
Braves 5, Diamondbacks 6
Cubs 5, Guardians 6 (Doubleheader, game 2)
Cardinals 5, Tigers 3

NCAA Women’s Basketball Championship 
South Carolina 51, UCLA 79

NCAA Men’s Basketball Championship – Final Four (Saturday, April 4)
Michigan 91, Arizona 73
Illinois 62, UConn 71

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

