AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 4/9/26

todayApril 10, 2026

Background
share close
(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 114, Raptors 128
Bulls 119, Wizards 108
Pacers 123, Nets 94
Celtics 106, Knicks 112
76ers 102, Rockets 113
Lakers 119, Warriors 103

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Islanders 5
Blue Jackets 0, Sabres 5
Lightning 1, Canadiens 2
Panthers 1, Senators 5
Flyers 3, Red Wings 6
Penguins 5, Devils 2
Jets 3, Blues 2
Hurricanes 7, Blackhawks 2
Wild 4, Stars 5
Flames 1, Avalanche 3
Predators 1, Mammoth 4
Sharks 1, Ducks 6
Golden Knights 3, Kraken 4
Canucks 1, Kings 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 1, Marlins 8
Athletics 1, Yankees 0
Tigers 1, Twins 3
Diamondbacks 7, Mets 1
White Sox 2, Royals 0
Rockies 3, Padres 7

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

Rate it

0%