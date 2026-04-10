Scoreboard roundup — 4/9/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Heat 114, Raptors 128
Bulls 119, Wizards 108
Pacers 123, Nets 94
Celtics 106, Knicks 112
76ers 102, Rockets 113
Lakers 119, Warriors 103
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 3, Islanders 5
Blue Jackets 0, Sabres 5
Lightning 1, Canadiens 2
Panthers 1, Senators 5
Flyers 3, Red Wings 6
Penguins 5, Devils 2
Jets 3, Blues 2
Hurricanes 7, Blackhawks 2
Wild 4, Stars 5
Flames 1, Avalanche 3
Predators 1, Mammoth 4
Sharks 1, Ducks 6
Golden Knights 3, Kraken 4
Canucks 1, Kings 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 1, Marlins 8
Athletics 1, Yankees 0
Tigers 1, Twins 3
Diamondbacks 7, Mets 1
White Sox 2, Royals 0
Rockies 3, Padres 7
