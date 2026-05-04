Sports News

Scoreboard roundup — 5/3/26

todayMay 4, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Magic 94, Pistons 116
Raptors 102, Cavaliers 114

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Blue Jays 3, Twins 4
Orioles 3, Yankees 11
Reds 0, Pirates 1
Astros 3, Red Sox 1
Brewers 2, Nationals 3
Phillies 7, Marlins 2
Giants 1, Rays 2
Dodgers 4, Cardinals 1
Diamondbacks 4, Cubs 8
Braves 11, Rockies 6
Guardians 1, Athletics 7
Mets 5, Angels 1
White Sox 3, Padres 4
Royals 4, Mariners 1
Rangers 1, Tigers 7

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Canadiens 2, Lightning 1
Wild 6, Avalanche 9

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

