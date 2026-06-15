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    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

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    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

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    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

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    KERV 1230 AM

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Sports News

Scoreboard roundup — 6/14/26

todayJune 15, 2026

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(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Golden Knights 0 (Stanley Cup Final – Game 6 – CAR wins series 4-2)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 4, Pirates 2
Padres 5, Orioles 2
Mariners 1, Nationals 10
Yankees 8, Blue Jays 3
Diamondbacks 5, Reds 3
Braves 1, Mets 8
Astros 0, Royals 4
Dodgers 4, White Sox 6
Phillies 0, Brewers 4
Cardinals 4, Twins 5
Rockies 23, Athletics 9
Cubs 1, Giants 5
Rays 8, Angels 3
Rangers 6, Red Sox 4
Tigers, Guardians (POSTPONED)

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

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Written by: ABC News

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