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    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

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    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

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    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

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    KERV 1230 AM

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Sports News

Scoreboard roundup — 6/21/26

todayJune 22, 2026

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(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Reds 4, Yankees 1
Brewers 9, Braves 4
White Sox 4, Tigers 5
Giants 1, Marlins 2
Nationals 3, Rays 4
Guardians 1, Astros 2
Cardinals 12, Royals 10
Padres 3, Rangers 4
Pirates 8, Rockies 6
Twins 4, Diamondbacks 2
Angels 9, Athletics 7
Orioles 12, Dodgers 1
Red Sox 1, Mariners 3
Mets 2, Phillies 6
Blue Jays, Cubs (POSTPONED)

FIFA World Cup
Tunisia 0, Japan 4
Spain 4, Saudi Arabia 0
Belgium 0, Iran 0
Uruguay 2, Cape Verde 2
New Zealand 1, Egypt 3

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

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Written by: ABC News

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