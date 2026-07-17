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    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

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    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

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    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

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    KERV 1230 AM

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    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

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    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 7/16/26

todayJuly 17, 2026

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(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mets 4, Phillies 1

WOMEN’S NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Fire 75, Mystics 56
Liberty, Wings (POSTPONED)

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

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Written by: ABC News

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