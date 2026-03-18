Scoreboard roundup — 3/17/26

NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)
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