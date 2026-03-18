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Sports News

Scoreboard roundup — 3/17/26

todayMarch 18, 2026

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NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 123, Bucks 116
Suns 104, Timberwolves 116
76ers 96, Nuggets 124
Spurs 132, Kings 104
Heat 106, Hornets 136
Thunder 113, Magic 108
Pistons 130, Wizards 117
Pacers 110, Knicks 136

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Wild 4, Blackhawks 3
Predators 4, Jets 3
Sharks 3, Oilers 5
Panthers 2, Canucks 5
Sabres 2, Golden Knights 0
Lightning 6, Kraken 2
Islanders 3, Maple Leafs 1
Bruins 2, Canadiens 3
Hurricanes 1, Blue Jackets 5

2026 WORLD BASEBALL CLASSIC CHAMPIONSHIP
Venezuela 3, United States 2 (Final)

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

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Written by: ABC News

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