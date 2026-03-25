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Sports News

Scoreboard roundup — 3/24/26

todayMarch 25, 2026

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(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Kings 90, Hornets 134
Pelicans 116, Knicks 121
Magic 131, Cavaliers 136
Nuggets 125, Suns 123

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Maple Leafs 4, Bruins 2
Hurricanes 2, Canadiens 5
Senators 3, Red Wings 2
Kraken 4, Panthers 5
Blackhawks 4, Islanders 3
Blue Jackets 3, Flyers 2
Avalanche 6, Penguins 2
Wild 3, Lightning 6
Capitals 0. Blues 3
Sharks 3, Predators 6
Devils 6, Stars 4
Golden Knights 1, Jets 4
Kings 2, Flames 3
Oilers 5, Mammoth 2
Ducks 5, Canucks 3

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Written by: ABC News

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