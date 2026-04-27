AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 4/26/26

todayApril 27, 2026

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 89, Raptors 93
Spurs 114, Trail Blazers 93
Celtics 128, 76ers 96
Lakers 96, Rockets 115

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sabres 6, Bruins 1
Lightning 3, Canadiens 2
Avalanche 5, Kings 1
Oilers 3, Ducks 4

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Red Sox 5, Orioles 3
Phillies 2, Braves 6
Guardians 2, Blue Jays 4
Rockies 3, Mets 1 (Doubleheader – game 1)
Tigers 8, Reds 3
Twins 2, Rays 4
Yankees 4, Astros 7
Pirates 0, Brewers 5
Nationals 2, White Sox 1
Mariners 3, Cardinals 2
Athletics 2, Rangers 1
Marlins 3, Giants 6
Padres 7, Diamondbacks 12
Angels 9, Royals 11
Cubs 0, Dodgers 6
Rockies 3, Mets 0 (Doubleheader – game 2)

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

AD
0%