Scoreboard roundup — 5/19/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 104, Knicks 115
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Braves 8, Marlins 4
Orioles 1, Rays 4
Reds 4, Phillies 1
Guardians 4, Tigers 3
Mets 6, Nationals 9
Blue Jays 4, Yankees 5
Red Sox 7, Royals 1
Astros 2, Twins 1
Brewers 5, Cubs 2
Pirates 6, Cardinals 9
Rangers 10, Rockies 0
Athletics 14, Angels 6
White Sox 2, Mariners 1
Dodgers 5, Padres 4
Giants 3, Diamondbacks 5
