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Sports News

Scoreboard roundup — 4/8/26

todayApril 8, 2026

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(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Bulls 129, Wizards 98
Timberwolves 124, Pacers 104
Bucks 90, Nets 96
Heat 95, Raptors 121
Hornets 102, Celtics 113
Jazz 137, Pelicans 156
Kings 105, Warriors 110
Thunder 123, Lakers 87
Mavericks 103, Clippers 116
Rockets 119, Suns 105

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Panthers 3, Canadiens 4
Lightning 2, Senators 6
Blue Jackets 4, Red Wings 3
Flyers 5, Devils 1
Bruins 5, Hurricanes 6
Avalanche 3, Blues 1
Flames 3, Stars 4
Kraken 2, Wild 5
Oilers 5, Mammoth 6
Golden Knights 2, Canucks 1
Predators 5, Ducks 0

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Royals 1, Guardians 2
Orioles 4, White Sox 2
Diamondbacks 3, Mets 4
Cubs 9, Rays 2
Reds 6, Marlins 3
Padres 1, Pirates 7
Brewers 2, Red Sox 3
Cardinals 7, Nationals 6
Athletics 3, Yankees 5
Dodgers 4, Blue Jays 1
Tigers 2, Twins 4
Mariners 2, Rangers 3
Astros 1, Rockies 5
Braves 7, Angels 2
Phillies 0, Giants 6

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

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Written by: ABC News

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