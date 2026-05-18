Sports News

Scoreboard roundup — 5/17/26

todayMay 18, 2026

(NEW YORK) — Here are the scores from Sunday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Cavaliers 125, Pistons 94 (East Semifinals, CLE wins series 4-3)

MAJOR LEAGUE BASEBALL
Marlins 3, Rays 6
Orioles 7, Nationals 3
Red Sox 1, Braves 8
Phillies 6, Pirates 0
Reds 3, Guardians 10
Yankees 6, Mets 7
Blue Jays 4, Tigers 1
Cubs 8, White Sox 9
Brewers 4, Twins 5
Rangers 8, Astros 0
Royals 2, Cardinals 0
Diamondbacks 8, Rockies 6
Giants 10, Athletics 1
Dodgers 10, Angels 1
Padres 8, Mariners 3

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

Written by: ABC News

