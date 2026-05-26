Scoreboard roundup — 5/25/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
Knicks 130, Cavaliers 93 (East Finals – Game 4, NY wins series 4-0)
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Hurricanes 3, Canadiens 2
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rockies 3, Dodgers 5
Mariners 9, Athletics 2
Cubs 1, Pirates 2
Rays 7, Orioles 9
Twins 1, White Sox 3
Cardinals 1, Brewers 5
Yankees 4, Royals 3
Reds 7, Mets 2
Diamondbacks 6, Giants 2
Nationals 10, Guardians 2
Phillies 2, Padres 0
Astros 9, Rangers 0
Marlins 8, Blue Jays 2
