Scoreboard roundup — 5/4/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Monday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 98, Knicks 137
Timberwolves 104, Spurs 102
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Flyers 2, Hurricanes 3
Ducks 1, Golden Knights 3
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Mets 4, Rockies 2
Red Sox 5, Tigers 4
Phillies 1, Marlins 0
Blue Jays 1, Rays 5
Orioles 1, Yankees 12
Reds 4, Cubs 5
Guardians 2, Royals 6
Brewers 3, Cardinals 6
Dodgers 8, Astros 3
White Sox 6, Angels 0
Braves 4, Mariners 5
Padres 2, Giants 3
