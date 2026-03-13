AD
play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Go to album
  • cover play_arrow

    94.3 Rev-FM The Rock of Texas | Where Texas Rocks

  • cover play_arrow

    99.1 The Buck Texas Country's Number 1 Country

  • cover play_arrow

    103.7 MikeFM Your Texas Hill Country Mix Tape

  • cover play_arrow

    KERV 1230 AM

  • cover play_arrow

    JAM Sports 1 JAM Broadcasting Sports 1

  • cover play_arrow

    JAM Sports 2 JAM Broadcasting Sports 2

Sports News

Scoreboard roundup — 3/12/26

todayMarch 13, 2026

Background
share close
AD

(NEW YORK) — Here are the scores from Thursday’s sports events:

NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 109, Pistons 131
Suns 123, Pacers 108
Wizards 131, Magic 136
Nets 97, Hawks 108
Mavericks 120, Grizzlies 112
Nuggets 136, Spurs 131
Celtics 102, Thunder 104
Bulls 130, Lakers 142

NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Sharks 4, Bruins 2
Capitals 2, Sabres 1
Ducks 4, Maple Leafs 6
Red Wings 1, Lightning 4
Blue Jackets 1, Panthers 2
Flames 5, Devils 4
Blues 3, Hurricanes 1
Oilers 2, Stars 7
Flyers 3, Wild 2
Rangers 6, Jets 3
Blackhawks 3, Mammoth 2
Predators 3, Canucks 4
Penguins 2, Golden Knights 6
Avalanche 5, Kraken 1

Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.

AD

Written by: ABC News

Rate it

Similar posts

AD
0%