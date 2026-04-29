Scoreboard roundup — 4/28/26

(NEW YORK) — Here are the scores from Tuesday’s sports events:
NATIONAL BASKETBALL ASSOCIATION
76ers 113, Celtics 97
Hawks 97, Knicks 126
Trail Blazers 95, Spurs 114
NATIONAL HOCKEY LEAGUE
Bruins 2, Sabres 1
Wild 4, Stars 2
Ducks 1, Oilers 4
MAJOR LEAGUE BASEBALL
Rays 1, Guardians 0
Astors 3, Orioles 5
Rockies 2, Reds 7
Giants 0, Phillies 7
Cardinals 11, Pirates 7
Red Sox 0, Blue Jays 3
Nationals 0, Mets 8
Tigers 2, Braves 5
Angels 2, White Sox 5
Diamondbacks 2, Brewers 13
Mariners 7, Twins 1
Yankees 3, Rangers 2
Cubs 8, Padres 3
Royals 4, Athletics 1
Marlins 2, Dodgers 1
Copyright © 2026, ABC Audio. All rights reserved.